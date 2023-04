Olimpico, tutto esaurito (totale) nella sfida di ritorno: si può fare

Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Il Feyenoord, settore Z chiuso per motivi di sicurezza a parte, ha già annunciato il sold out per domani. Anche la Roma conta di farlo presto e per sold out non si intende solo la parte di biglietti solitamente a disposizione dei romanisti (quella è esaurita da tempo), ma lo stadio tutto. Il club giallorosso, infatti, ha chiesto di poter aprire per la sfida della settimana prossima anche il Distinto Nord-Ovest, cioè il settore ospiti. Esattamente quello che ha potuto fare il Feyenoord al de Kuip.

Sono le autorità cittadine a dover decidere, l’ok non è ancora arrivato. La macchina organizzativa è già pronta anche perché la richiesta è altissima. Quando è stata aperta la vendita libera si è raggiunto il picco massimo delle 24.592 persone in coda, mai registrato prima.

D’altronde, lo scorso 10 aprile l’Olimpico ha festeggiato un anno di tutto esaurito con la Roma in campo. Merito dei prezzi popolari voluti dalla società (big match esclusi), di un allenatore capace come nessuno di catalizzare i tifosi intorno a sé e di una società che ha capito, al contrario di quella precedente, che i romanisti vanno trattati come parte di una famiglia e non solo come clienti.