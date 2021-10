Olimpico, abbonamenti, trasferte: i tifosi giallorossi sono dappertutto

Corriere dello Sport (G. Marota) – L’entusiasta è un creatore di possibilità, è un sognatore instancabile. Il romanista è così e gli appelli li sa raccogliere al volo. La campagna abbonamenti della Roma – prima società in Italia ad approfittare dell’aumento della capienza degli stadi al 75% – sta andando oltre le migliori previsioni.

In soli tre giorni sono state staccate ben 16.500 tessere, con la Curva Sud a un passo dal sold out. Chi aveva sottoscritto l’abbonamento nella stagione 2019-20 può confermare il proprio seggiolino fino alle ore 11 di stamattina, mentre tutti i posti verrano liberano e resi disponibili all’acquisto da mezzogiorno. Al raggiungimento della soglia massima, inoltre, fino a giovedì i vecchi abbonati potranno sottoscrivere l’atto di fede nei Distinti Sud allo stesso prezzo della Curva Sud.

La Roma continua a fare grandi numeri anche in trasferta, dove la carovana giallorossa non manca mai. È accaduto a Salerno, a Verona e del derby contro la Lazio, con i settori ospiti sempre sold out. Anche lo spazio riservato dell’Allianz Stadium ieri è stato riempito.

In casa della Juventus, nonostante il prezzo proibitivo e le proteste del gruppo Fedayn, Pellegrini e compagni potranno contare sul sostengo di 762 romanisti. Terminati anche i 200 ticket in prelazione per la trasferta di giovedì prossimo contro il Bodo Glimt, nella fredda Norvegia. Continua a salire l’attesa, intanto, per Roma-Napoli di domenica 24 ottobre. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per l’attivazione della biglietteria, ma la sensazione è che la partita contro Spalletti si giocherà in un ambiente contro Spalletti con 48.000 tifosi (il massimo consentito) sugli spalti.