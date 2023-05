Georginio Wijnladum è stato convocato dal CT dell’Olanda Koeman per i prossimi impegni della nazionale. Il centrocampista è stato dunque confermato dopo la lista dei preconvocati già resa nota. Dal 14 al 18 giugno la nazionale olandese è impegnata nei Paesi Bassi per le fasi finali di Nations League. Gli Oranje affronteranno la Croazia in semifinale, dall’altro lato si sfidano Italia e Spagna.