Olanda, Karsdorp tra i pre-convocati per gli Europei – FOTO

La bella stagione di Rick Karsdorp potrebbe non essere finita qui. Come riportato dal Twitter ufficiale della Nazionale olandese, il terzino della Roma è presente nella lista dei pre-convocati per gli Europei che cominceranno tra meno di un mese. Un premio per la grande rinascita del terzio giallorosso che anche contro l’Inter, pochi giorni fa, ha offerto una prova di sostanza.

🆕 Timber & Gakpo

🔙 Karsdorp & El Ghazi This is the provisional squad for #EURO2020! ℹ️ https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V — OnsOranje (@OnsOranje) May 14, 2021