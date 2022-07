La Gazzetta dello Sport – Al via stamattina la seconda stagione di Mourinho alla Roma. Ad eccezione dei nazionali, tutti convocati a Trigoria prima delle 9 per i test del sangue. Dopo le 17, via al primo allenamento, già col pallone. Ufficiali le 4 amichevoli del ritiro contro Sunderland, Portimonese, Sporting Lisbona e Nizza.