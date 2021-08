Oggi Shomurodov conosce la Roma. Onofri: “È completo e con Mou crescerà”

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Eldor Shomurodov è già in Portogallo da Mourinho. Ieri alle 17 lui e Cristante hanno preso un volo da Fiumicino per Lisbona per poi raggiungere il Tivoli Carvoeiro Algarve Resort. Niente prima cena con i nuovi compagni visto che i due sono arrivati in tarda serata. Tutto rimandato a questa mattina. L’attaccante ancora non si può allenare con Mourinho perchè non c’è ancora la firma sul contratto. Apputamento rinviato nel pomeriggio o al massimo domani mattina. “Conosco Eldor da tempo, per la Roma è un buon acquisto con ampi margini di miglioramento“, ha spiegato Claudio Onofri, ex capitano e allenatore del Genoa.

“Sono curioso di vedere dove lo schiererà Mourinho. Nel Rostov ha giocato addirittura centrocampista ma diverse volte anche esterno. La Roma non ha preso il cecchino d’area di rigore, ma un giocatore completo e che si sta ulteriormente formando vista l’annata positiva in Liguria“, spiega ancora Onofri. “Ha tanti modi per andare in porta, ma anche di dettare il passaggio vincente per i compagni. Può essere l’alternativa a Dzeko, ma forse sarebbe più adatto a giocare insieme al bosniaco“.