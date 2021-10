Oggi pomeriggio saranno 50.000 a tifare allo stadio

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Olimpico verso il tutto esaurito. Nonostante la scoppola contro il Bodo i tifosi sono pronti a sostenere la Roma. Lo Stadio si presenterà per la prima volta al 75% di capienza e proverà a dare la spinta in più alla squadra per farle voltare pagina e provare a vincere il primo scontro diretto della stagione. L’apertura dei cancelli ci sarà alle ore 15.30.

Ci saranno oltre 50mila spettatori e il dato aggiornato a ieri sera diceva di circa 600 posti disponibili. La Roma e la Questura hanno naturalmente messo in atto il piano per gestire l’ordine pubblico, sebbene i tifosi napoletani allo stadio saranno circa 500 su 4400 posti disponibili. Una bella fetta di spettatori questa sera corrisponderà agli abbonati che hanno superato quota 20mila.