Oggi in campo con la nuova maglia. “La seconda pelle”

La Repubblica (F. Ferrazza) – La Roma stasera affronterà la Fiorentina indossando la nuova maglia. Una maglia rossa con le strisce orizzontali sopra il petto arancioni e gialle. Un richiamo alla maglia Pouchain, in voga negli anni ’80. Un omaggio alla storia del club nell’ultima stagione targata Nike, visto che il club giallorosso ha rescisso il contratto che lo legava alla multinazionale fino al 2024. Zaniolo e compagni indosseranno già stasera la nuova maglia, continuando l’abitudine Nike di anticipare le novità già nella stagione precedente. Sta avendo successo anche la seconda maglia, non ancora ufficiale, col lupetto in omaggio all’ideatore Gratton, scomparso da poco. “Come una seconda pelle”, disse Dzeko commentando l’ufficialità della maglia home mercoledì.