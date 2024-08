Tuttosport (F. Tringali) – Metà Capitale è da giorni col fiato sospeso. La risposta definitiva di Paulo Dybala alla corte araba è prevista per la giornata di oggi. Dentro o fuori. E per Daniele De Rossi fa tutta la differenza del mondo. Quello di Cagliari potrebbe essere stato l’ultimo tango della Joya con la maglia della Roma. Quei 20 minuti in Sardegna sembrano aver fatto soltanto aumentare i rimpianti dei tifosi giallorossi, che ora sperano in un clamoroso colpo di scena finale. Già, perché pensare a un rifiuto dell’ultima ora da parte di Dybala a quel contratto triennale da 20 milioni a stagione più bonus, messi sul tavolo dall’AI-Qadsiah, al momento appare assai complicato. Il plot twist è tutto nelle mani dell’argentino.

Tutto ciò che ruota intorno a Dybala in queste ore nella Capitale giallorossa è sensibile a mille interpretazioni, utili specialmente a scacciare la tensione dell’attesa lunga ormai una settimana. L’atteggiamento del giocatore è sempre stato esemplare, anche ieri Paulo si è presentato in campo a Trigoria con il sorriso sulla bocca e un bell’abbraccio a De Rossi prima di cominciare. In Argentina (dove non hanno dubbi su una risposta positiva di Dybala all’Arabia) già assicurano che l’erede potrebbe essere Rodrigo Riquelme, 24enne spagnolo per il quale l’Atletico Madrid potrebbe accontentarsi anche di 20 milioni di euro.