Oggi a Trigoria test per tutti i calciatori

Il Tempo (F. Biafora) – Quella di oggi sarà una giornata più che importante per capire il destino di sei dei sette giocatori della Roma risultati positivi al Covid-19. Questa mattina Dzeko, Pellegrini, Fazio, Santon, Kumbulla e Boer si sottoporranno ad un tampone di controllo. Al bosniaco basterebbe un solo tampone negativo per uscire dalla quarantena, in quanto non manifesta sintomi da diversi giorni e sono già trascorsi i dieci giorni di isolamento. Per tutti gli altri, invece, sarà necessaria una doppia negatività, prima della visita d’idoneità della Figc e il ritorno in gruppo. Intanto, nella serie di test effettuati ieri a Trigoria dopo un giorno di riposo, tutto il gruppo-squadra è risultato negativo.