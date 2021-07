Oggi a Londra Mancini sceglie la formazione

Il Tempo (S. Pieretti) – Allacciate le cinture, si decolla. La Nazionale Italiana partirà questa mattina dall’aeroporto di Firenze alle ore 11.00 per atterrare all’aeroporto di Londra Luton un paio di ore dopo. La squadra – licenziata la conferenza stampa di Mancini e del capitano Giorgio Chiellini prevista per le 18:15 – si allenerà alle 19.00 presso il The Lodge, il modernissimo centro sportivo del Tottenham con tanto di hotel a cinque stelle dove gli Azzurri pernotteranno in attesa della finale.

Il tecnico sceglie gli undici titolari che saranno gli stessi della Spagna. Ieri la pandemia ha movimentato la giornata nel Centro Tecnico di Coverciano: due giornalisti Rai e un operatore sono risultati positivi al Covid, ma non hanno avuto contatti né con i calciatori, né con il resto del gruppo-squadra. La telecronaca di domani sera è stata affidata a Stefano Bizzotto.