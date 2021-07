Oggi a Frosinone test per il green pass

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – La quarta amichevole della Roma sarà ricordata come il primo esperimento su scala nazionale di green pass negli stadi. Si gioca al Benito Stirpe di Frosinone, l’avversario è il Debrecen che viene da un Paese in cui gli stadi sono stati aperti completamente già durante gli Europei. A Frosinone è stato consentito l’accesso a un massimo di 4.000 tifosi, il 25% dello stadio, e i biglietti sono ancora disponibili in buona parte. Ma la prova sarà ugualmente utile per le istituzioni: l’ingresso sarà consentito soltanto a coloro che avranno la carta verde digitale del ministero della salute.

Gli steward dovranno verificare la regolarità della documentazione e in caso respingere anche i possessori di biglietto valido, che non verranno rimborsati. Per accedere allo stadio occorrerà avere con sé una mascherina FPP2 da utilizzare negli spazi chiusi e nell’eventualità di assembramento anche negli spazi aperti. La Roma avrebbe voluto testare l’Olimpico, che però sta subendo un restyling dopo gli Europei e non è disponibile. Da qui la scelta di farsi ospitare a Frosinone, dove l’amichevole è stata poi organizzata. Dal punto di vista tecnico, Mourinho si aspetta progressi rispetto alla partita di mercoledì scorso a Trieste e quasi sicuramente farà debuttare Rui Patricio, reduce dalla prima settimana di allenamenti con la squadra.