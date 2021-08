Offerto Herrera dell’Atletico. Fazio, è rottura

Corriere dello Sport (R.Maida) – La frase di Mourinho dopo il Trabzonspor: “Vediamo cosa succederà da qui alla fine del mercato“, lascia intendere la volontà di prendere un centrocampista e forse anche un difensore. Prima va completato il lavoro di sfoltimento. Ne restano 5 a libro paga e sono Pastore, Nzonzi, Fazio, Santon e Olsen.

Il centrale minaccia le vie legali per il reintegro in rosa. In più ci sono Diawara, Villar e lo stesso Mayoral in bilico. Un intermediario ha provato ad intavolare lo scambio Villar-Hector Herrera ma le percentuali di riuscita sono basse. Nel mirino anche Zakaria.