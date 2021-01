Odoacre Chierico: “Tanti italiani in Primavera. Perché Fonseca ha convocato ben 5 stranieri con lo Spezia?”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un weekend nel segno del mercato in entrata. Ieri la Roma ha ufficializzato il ritorno di El Shaarawy, in mattinata sbarcherà Reynolds ma Tiago Pinto guarda anche al futuro, come dimostrato dal classe 2003 Tahirovic. Il club capitolino ha acquistato 11 giovani giocatori stranieri attirandosi le critiche di un grande ex come Odoacre Chierico che, intervenuto al programma “Il Tribunale delle Romane“, ha dichiarato: “La Roma ha tantissimi giovani italiani, probabilmente i migliori nel loro settore giovanile, e non capisco perché Fonseca contro lo Spezia abbia convocato ben 5 ragazzi stranieri. Reynolds è coetaneo di mio figlio: ben vengano i giocatori forti ma conosco il valore dei ragazzi che sono nati in Italia e a Roma”.

“Ho lavorato quattro anni nella Primavera della Roma e conosco le qualità di mio figlio. Luca è stato dodici anni alla Roma sottoponendosi a cinque interventi alla spalla: nell’estate del 2019 era tutto fatto per il suo passaggio al Bologna ma i giallorossi bloccarono l’operazione. Adesso il Genoa ha voluto investire su di lui e farà il suo percorso in Liguria. Del resto anche io da ragazzo sono andato via, all’Inter, per poi tornare e vincere lo scudetto. Magari potrà accadere lo stesso a mio figlio…”