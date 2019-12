Nzonzi, rottura con il Galatasaray

“Sono un giocatore da 30 milioni di euro“, così si sarebbe espresso Nzonzi venerdì scorso. Una frase che ha fatto imbestialire Terim e che ha procurato la decisione di mettere fuori rosa il francese. Il centrocampista è rimasto in punizione anche in Coppa. La sua avventura era cominciata bene, ma stava già declinando prima della rottura: da intoccabile si è trovato in panchina per tre partite consecutive senza mai entrare. Una situazione che ha fatto salire il malumore al giocatore ed è inevitabile che ora si parli di una sua partenza a gennaio. Su di lui sembra esserci il Lione di Garcia. Gli sviluppi della vicenda non entusiasmano la Roma. Nzonzi attualmente è in prestito e secondo accordi il club turco lo può riscattare a fine stagione per 16 milioni oppure prolungare il prestito per un altro anno, versando 500mila euro e poi riscattarlo per 13 milioni. Fino a poche settimane fa il Galatasaray sembrava orientato a riscattare il giocatore, ora le cose sono cambiate. Lo riporta il Corriere dello Sport.