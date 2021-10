Nzonzi: “Ho ricevuto numerose offerte, ma ho scelto l’Al Rayyan. Sono felice”

Steven Nzonzi è contento della scelta fatta. Il calciatore francese ha accettato la proposta dell’Al Rayyan, club qatariota di Doha, permettendo alla Roma di liberarsi di circa 5 milioni di ingaggio lordo. Queste le sue parole, nella conferenza stampa di presentazione:

“Sono felice di giocare al fianco di molti giocatori che hanno avuto una carriera rilevante in Europa. Ho ricevuto numerose offerte ma ho scelto di venire all’Al Rayyan per vivere il paese dove si svolgeranno i Mondiali del 2022. Sarà bello giocare con Brahimi e James Rodriguez, giocatori di grande esperienza. Sono onorato di poter lavorare con Blanc, mi ricordo quando lo guardai in televisione durante la Coppa del mondo del 1998. Darò tutto per il club“.