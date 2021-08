Nzonzi ha rifiutato un’offerta dal Qatar superiore ai 3 milioni di euro a stagione

Il problema esuberi rimane quello più impellente in casa Roma. Dopo Fazio, anche Nzonzi si è messo di traverso rifiutando qualsiasi destinazione. La cessione del centrocampista, ad oggi sembra remota, quasi impossibile. Come riporta Gianluca Di Marzio, nel corso di tutta la sessione di mercato Nzonzi ha rifiutato nell’ordine un triennale del Benfica e diverse offerte dalla Liga, Championship inglese e Arabia Saudita. L’ultimo no è arrivato qualche giorno fa per un contratto triennale dal Qatar. Un’offerta economicamente importante superiore a quanto percepisce oggi nella Capitale, più di tre milioni a stagione.