Nzonzi: “Futuro? Sarei sorpreso di tornare a Trigoria. Non so cosa voglia fare la Roma”

Il futuro di Steven Nzonzi è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista francese è attualmente in prestito al Rennes fino a giugno, ma terminata la sua avventura in Francia avrebbe ancora un anno di contratto con la Roma. Il club giallorosso nei suoi piani non ha previsto un suo ritorno a Trigoria. Tiago Pinto quindi cercherà di venderlo, anche se lo stipendio da 4 milioni netti sarà un ostacolo da superare. C’è anche l’ipotesi della rescissione del contratto, ma i giallorossi vorrebbero provare a monetizzare dalla sua cessione. Intanto proprio il classe ’88 ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro a L’Equipe. Queste le sue parole:

“Il mio futuro? In questo momento sono nell’oblio totale. Sono in prestito e ho un altro anno di contratto con la Roma. È un club con una situazione un po’ particolare, non so come vedano il mio futuro. Mi sorprenderebbe se mi facessero tornare a Trigoria. Mi trovo bene qui, sono in Francia. Sono stato molto all’estero e posso dire che il Rennes è un club che funziona molto bene. E io Non sono lontano da Parigi, quindi ci sono molte cose positive in questo contesto“.