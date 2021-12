Nzola in castigo: Motta all’esame Mourinho

La Repubblica (L.Mangini) – Non solo Nzola. Thiago Motta lascia a casa anche Antiste, Bourabia e Salcedo, che sabato si erano allenati a parte, oltre a Sena, che ha già dato appuntamento al 2022 dopo le sue infinite vicissitudini legate al Covid. Nulla di grave per i tre ulteriori assenti, il tecnico può comunque contare su un’ampia possibilità di scelta per la sfida di stasera contro la Roma. Sono 23 i convocati, compresi Nguiamba, ancora da scoprire, ed i giovani Sher e Bertola.

La situazione più delicata resta quella del bomber. A distanza di un anno l’angolano si ritrova nella stessa situazione e perde tutto il credito conquistato in questi mesi. L’11 dicembre scorso Italiano lo escludeva dal gruppo per Crotone, ora la storia si ripete e non si capisce come Thiago Motta avrebbe potuto comportarsi diversamente. Dopo i problemi di inizio anno, quando Zola voleva essere a tutti i costi ceduto, il passaggio al nuovo procuratore aveva contribuito a rasserenare la situazione, ma adesso questo stop rischia di influenzare anche le decisioni in vista ella prossima sessione invernale. Motta potrebbe puntare su Strelec in avanti, con Gyasi che sarà il solito prezioso jolly a disposizione del tecnico, che lo sta ormai utilizzando in ogni zona del campo.