Corriere della Sera (G. Piacentini) – Inaugurato da Francesco Calvo (Chief Operating Officer) il nuovo store di via Ottaviano: “L’apertura di questo negozio e quella imminente di altri due conferma la volontà di investire nella città, senza rinunciare allo sviluppo del brand a livello internazionale”. In questo senso proseguono i contatti per rinnovare lo sponsor Qatar Airways.