Nuovo stop per Dybala, oggi la visita medica

Il Tempo (M. Cirulli) – La Roma perde Dybala e Azmoun per infortunio. Serata sfortunata per i giallorossi, che nella gara di ieri contro la Fiorentina sono stati costretti a due cambi per problemi muscolari, entrambi nel reparto offensivo. Il primo è stato l’argentino che si è nuovamente fermato, chiedendo il cambio poco dopo il ventesimo minuto di gioco, con Azmoun che ha preso il suo posto al fianco di Lukaku.

Dopo un’inizio di partita brillante, è infatti suo l’assist del gol dell’1-0 di Lukaku, andando anche vicino al raddoppio con untiro pericoloso su passaggio di Zalewski, il campione del mondo è stato costretto ad alzare bandiera bianca in seguito a un contrasto con Arthur durante un ripiegamento difensivo al ridosso dell’area della Roma.