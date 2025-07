Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Archiviata la questione bilancio, per Massara è tempo di mercato in entrata. Gasperini chiede due difensori, un esterno destro, un centrocampista e due attaccanti: una seconda punta e un centravanti, anche considerando l’addio di Abraham e la situazione incerta di Shomurodov.

L’idea è un colpo “due in uno” e il nome forte è Georges Mikautadze. Il georgiano, 24 anni, può agire da seconda punta, attaccante centrale o trequartista, e il Lione, retrocesso e in crisi, è disposto a cederlo per 20-23 milioni, una cifra accessibile. Attenzione però alla concorrenza dell’Eintracht Francoforte e soprattutto del Sunderland di Ghisolfi, che ha già fatto un sondaggio.

L’alternativa resta Krstovic del Lecce, valutato 25 milioni. Il montenegrino ha rallentato con il Leeds e guarda con interesse alla Roma. Intanto, per il futuro, è in arrivo il baby Antonio Arena dal Pescara.