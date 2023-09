Il Messaggero (R.C.) – Da oggi, 1 settembre, sarà possibile iscriversi, presentare commenti, memorie e documenti, per il Dibattito Pubblico sul progetto del nuovo Stadio della Roma di Pietralata. Parte oggi, infatti, la nuova piattaforma online dedicata, per partecipare al Dibattito, una innovazione del procedimento introdotta recentemente sul modello francese. Il Dibattito, che sarà organizzato e gestito dalla società Nomisma, prevede la partecipazione in presenza oppure online. La prima seduta è fissata in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, il prossimo 7 settembre a partire dalle ore 17.00. L’indirizzo web al quale ci si può accreditare è www.dpstadioroma.it. Al termine del Dibattito, verrà predisposta una relazione conclusiva, che conterrà una sintesi di tutti i punti di vista emersi.