Il Tempo – Roma e Atalanta pronte a scoprire le proprie avversarie per la fase a gironi di Europa League. Oggi a Montecarlo alle ore 13 (diretta su Sky Sport, Now tv, Dazn e in streaming sui canali ufficiali Uefa). Entrambe le italiane saranno teste di serie, così come il Liverpool squadra superfavorita del torneo. Alle 14.30 1 sorteggi della Conference League.