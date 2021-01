Nuovo dirigente: Lombardo in pole (ma a tempo)

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La prossima settimana Friedkin sceglierà il nuovo segretario sportivo, dopo l’allontanamento di Zubiria e Gombar. La scelta resta ristretta a Lombardo (ex Juventus), Visci (Spezia) e Ienca (Sampdoria). L’ex bianconero sembra in pole e il sospetto è che l’addio dalla Vecchia Signora sia dovuto al caso Perugia. Il contratto sarebbe fino a giugno con l’obiettivo di fare una ristrutturazione dalla prossima stagione. Già incontrato Visci, che resterebbe un altro profilo di primo piano per il ruolo lasciato scoperto dalla Roma.