Nuovo cinema Mou: tra maxischermi e droni, a scuola dallo Special One

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Invece che all’interno della sala video si sta diretti in campo, per capire e analizzare cosa fare, ma anche che errori non ripetere. E’ la principale novità portata da Mourinho a Trigoria: i suoi match analyst proiettano le immagini selezionate con l’allenatore portoghese per dare direttive alla squadra, spesso prima di una seduta ma anche alla fine della stessa. Immagini spesso riprese dal drone che sorvola il campo prima della seduta, rigorosamente marchiato AS Roma.

Tecnologia ed innovazione, sono questi due degli aspetti nuovi di questa pre-season della Roma. Oltre all’intensità con cui Mourinho vuole che si lavori in ogni esercizio, forte con il pallone, senza esercizi “a secco”. E’ il metodo della periodizzazione tattica, che ha lo scopo sostanzialmente di tenere i giocatori in una fase di resistenza allo sforzo fisico. E quanto stia dando i suoi frutti inizierà a vederlo davvero oggi pomeriggio, quando alle 18 la Roma ospiterà la Ternana a Trigoria, altra partita “invisibile”, esattamente come la prima giocata contro il Montecatini.