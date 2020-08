Nuova Roma. Le mosse di Friedkin

Corriere dello Sport (R.Maida) – L’alba della Roma sorgerà a Londra dopo Ferragosto. Friedkin ha dato appuntamento ai legali di Pallotta nella capitale inglese. Lì verranno apposte le firme sul passaggio di proprietà. Il famoso closing sancirà definitivamente l’ingresso del nuovo padrone nella galassia AS Roma. Il giorno giusto dovrebbe essere il 17 agosto. Il 2 agosto Friedkin ha fondato una newco proprio a Londra che si chiama The Friedkin Group International Limited e l’amministratore di questa società si chiama Eric Williamson. Altro nome da tenere d’occhio è quello di Marc Watts, uomo di assoluta fiducia di Friedkin. Profondo, ma graduale, sarà anche il rimpasto dirigenziale. Fienga, che ha il mandato in scandeza ad ottobre, dovrebbe essere confermato come CEO per completare il piano industriale. Di conseguenza resteranno anche Calvo e Zubiria. La novità riguarda l’area sportiva. Alla luce dell’uscita di Baldini, legato a Pallotta, De Sanctis ha dato la disponibilità a restare, conservando il ruolo di responsabile del settore giovanile. Questo lascerebbe a Fienga il tempo di decidere il nome più adatto. Il casting è già iniziato e il nome che stuzzica è quello di Walter Sabatini che deve liberarsi dal Bologna. Non è praticabile l’idea Paratici e nemmeno quella Massara. Ore di dibattito anche per quanto riguarda l’allenatore.