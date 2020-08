Nuova Roma, Friedkin jr indica la via

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La nuova Roma nasce a Londra. Ieri il Ceo Fienga è partito da Fiumicino con un volo Alitalia alle nove per raggiungere la city e incontrare il figlio del venticinquesimo presidente giallorosso. SI è discusso per ore del nuovo mercato, con i capitolini che saranno costretti anche in questa sessione a fare plusvalenze, e del piano di risanamento delle casse societarie, che la nuova proprietà ha trovato in rosso. Per l’Opa poi servirà l’ok della Consob. Altro tema trattato è stato quello dell’allenatore, con la conferma di Fonseca arrivata al termine del vertice.