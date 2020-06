L’aneddoto di Ntcham sull’addio di Totti: “Ci siamo scambiati la maglia a fine partita. Ce l’ho ancora” – FOTO

Il giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti allo Stadio Olimpico c’era un’atmosfera surreale ed un avversario, il Genoa, che non ha regalato niente alla Roma. In campo c’era anche il centrocampista che ora gioca al Celtic, Olivier Ntcham, che ha raccontato un particolare aneddoto di quel pomeriggio ai canali social del club scozzese. Queste le sue parole:

“E’ stato pazzesco giocare contro una leggenda del genere. Ci siamo scambiati le magliette alla fine della sfida. E ovviamente ce l’ho ancora“.

💬 @OlivierNtcham: It was crazy to play against a legend like that in his last game. Yes we swapped shirts at the end, and of course I still have it! 😅#AskNtcham https://t.co/rYSQGX8fTp

— Celtic Football Club (from 🏡) (@CelticFC) June 29, 2020