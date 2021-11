Non solo rigori: Mou stavolta non convince

Il Messaggero (S. Carina) – Il copione è il solito. Arbitro, sfortuna, dominio non concretizzato. Stavolta Mourinho vede però solo quello che vuole. Il 2-2 non si può spiegare soltanto con la disastrosa direzione di gara dell’arbitro Papapetrou. Se ne sono accorti i 41mila dell’Olimpico che hanno fischiato squadra e tecnico sia alla fine del primo tempo che al 90′.

Nel post-gara, però, Mourinho va dritto per la sua strada: “C’erano due rigori nettissimi, in Conference League forse ci sono arbitri scarsi. La gente può parlare di quel che vuole, loro due tiri e due gol, noi non so quanti tiri e due gol. Nella prima partita abbia perso e non ho detto perché era colpa nostra. Ma oggi mi dispiace, devo dire dire qualcuno in più: due rigori sono netti”. Particolare che un collaboratore di Mourinho ha poi fatto notare all’arbitro negli spogliatoi.

Da dire in realtà c’è molto di più. La Roma ha vinto appena una volta nelle ultime sei uscite. Parlare di crisi, con la squadra quarta in classifica in campionato, è probabilmente esagerato. Ma la frenata fa discutere, anche perché i giallorossi sono riusciti a complicarsi la vita in un girone di Conference League che avrebbero dovuto vincere senza patemi.

Ora invece Mou, almeno in Europa, non è più padrone del suo destino. E rischia, per andare avanti nella competizione, per dover andare avanti nella competizione, di dover disputare il playoff contro una “terza” che scenderà dall’Europa League.