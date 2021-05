Non solo Darboe: c’è Zalewski-Bove

Corriere dello Sport (R. Maida) – E sono sette. Quant’è bella la Roma dei giovani, che allunga la sua linea verde e la allaccia alla speranza per l’avvenire. Sette baby della Primavera sono saliti sull’ascensore per il territorio dei grandi, in questa stagione che sta diventando un trailer per il film di Mourinho.

Contro il Crotone è toccato a Edoardo Bove, centrocampista classe 2002, esordire con la prima squadra. Lo meritava dopo tanta sfortuna, un infortunio dietro l’altro, quasi un anno perso per colpa dei problemi fisici e del Covid che ha paralizzato i vivai. È però giocatore molto considerato dalla società, che un’estate fa ne bloccò il trasferimento al Napoli e poche settimane dopo gli rinnovò il contratto. “Sto vivendo un’emozione grandissima – racconta Edoardo -, questo è uno dei passi che si sognano sin da piccoli. Spero sia per me un punto di partenza in una carriera che mi auguro possa durare il più a lungo possibile“.

Era pure destino che la prima volta in Serie A cominciasse in contemporanea con Nicola Zalewski, già brillante protagonista giovedì scorso in Europa. L’azione del 5-0 contro il Crotone profuma già di futuro: parte da Bove e viene rifinita da Zalewski, che serve il pallone giusto a Mayoral. “È merito del lavoro che facciamo durante la settimana – ricorda Bove – di questo dobbiamo essere grati allo staff della Primavera e della prima squadra. Noi possiamo solo raccogliere i frutti di quello che ci viene insegnato“.