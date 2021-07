No Vax in casa Lazio: “Non sono obbligati ma cercheremo di convincerli”

Scoppia il caso dei giocatori no vax in casa Lazio. Secondo quanto riporta La Repubblica, questa mattina la società biancoceleste ha dato il via alla vaccinazione della rosa, come da indicazione della Federcalcio per le formazioni del campionato italiano. Quando i giocatori sono stati informati di quanto sarebbe accaduto però, alcuni di loro si sarebbero opposti. Lo staff della Lazio dichiara: “Non sono obbligati ma cercheremo di convincerli a farsi vaccinare per affrontare il campionato in piena sicurezza”.