Niente ritiro con il Porto per Sergio Oliveira. Il centrocampista può trovarsi una nuova squadra

Ricomincia la stagione del Porto, tra visite mediche e primi allenamenti, ma ci sono alcune assenze nel club lusitano. Secondo quanto riporta maisfutebol.iol.pt, Sergio Oliveira e Diogo Leite non si sono uniti al resto della squadra per il ritiro e la società ha dato loro l’autorizzazione a cercare una nuova squadra. L’esclusione non è legata a decisioni tecniche, quanto più a questioni legate alla gestione patrimoniale.