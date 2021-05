E’ un Nicolò Zaniolo scatenato dopo il derby vinto per 2-0 dalla sua Roma. Oltre alla storia su Instagram, poco dopo ha avviato anche una diretta, sul proprio profilo, in cui ha messo come sottofondo l’inno della squadra “Roma, Roma, Roma” e poi i segni dei gol 2 e 0 con le mani che ogni tanto comparivano nello schermo. A fine canzone ha staccato la diretta.