Nessuno tocchi il soldato Jordan. Nei segreti di Veretout l’incedibile

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Non definitelo più un gregario, Jordan Veretout è ormai da tempo un pilastro della Roma, probabilmente già da quando Fonseca è arrivato nella Capitale. La prestazione contro la Juventus, contornata da due gol di cui uno su rigore, è solo una piccola conferma di quanto il francese sia diventato imprescindibile per i piani dell’allenatore portoghese. Eppure il suo acquisto è passato un po’ in sordina anzi molti avevano storto il naso di fronte ai 19 milioni di euro sborsati per battere la concorrenza del Napoli.