Nessuno come Mourinho: da solo al comando per trofei e vittorie

La Gazzetta dello Sport – Sei vittorie nelle sei partite ufficiali giocate, tra campionato e Conference League. Un normale mese di lavoro nella vita di José Mourinho, verrebbe da dire. Per il tecnico portoghese, l’ottimo avvio di stagione alla guida della Roma – iniziato praticamente giusto un mese fa, il 19 agosto a Trebisonda – è un granello di polvere in una carriera che ha appena superato le mille partite, 1.001 per la precisione, dopo il debutto nella “nuova” coppa europea. Beh, il vecchio Mou a vincere è abituato. Di più: attualmente è l’allenatore più vincente su una panchina italiana. In termini di trofei c’è un abisso con tutti gli altri: il curriculum parla di 25 trofei sparsi tra Portogallo, Inghilterra, Italia, Spagna, una bacheca nemmeno minimamente paragonabile a quella degli altri tecnici di Serie A. Per sistemare quei trofei sulle mensole, Mourinho ha vinto tante partite. Anzi tantissime, come nessun altro: 637 successi, il 63,64 per cento del totale, con un picco del 71,91 al Real Madrid. Ma sono tutti ad altissimo livello.