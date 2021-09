Nessuna preoccupazione per Nicolò Zaniolo. Il calciatore giallorosso si è sottoposto agli esami strumentali dopo il trauma contusivo alla coscia subìto in Nazionale, ma i risultati non riportano alcuna lesione ed edema di lieve identità. Secondo quanto riporta Sky Sport Zaniolo sarà recuperabile per la partita contro il Sassuolo, in programma domenica 12 settembre.