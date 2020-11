Cattive notizie sul fronte Covid ma buone notizie sul fronte infortuni. Come riporta Sky Sport Leonardo Spinazzola, uscito nel corso del primo tempo della sfida contro il Genoa, si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. Il calciatore tornerà immediatamente a disposizione di Fonseca per allenarsi in vista della gara col Parma tra 12 giorni.