Nessun erede per Zaniolo, ma in attacco occhi su Kokorin

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La dirigenza della Roma continua a fare il suo lavoro per il mercato. Nella posizione di Zaniolo c’è da segnalare il rientro di Carles Perez, negativo al COVID, mentre si attende che Kluivert faccia lo stesso. Proprio l’olandese potrebbe essere uno di quelli coinvolti nel contraccolpo Zaniolo. Per lui non ci sono offerte che abbiano “emozionato” la dirigenza, così potrebbe anche restare. Fonseca lo vede di buon occhio e nella prima parte di stagione lo ha utilizzato molto. Resta in partenza Under che non ha dato a Fonseca quelle risposte che si aspettava. Ieri è circolata una voce di un interessamento per Callejon, ma lo spagnolo, oltre ad avere un ingaggio importante, non sarebbe convinto di restare in Italia. Smentite anche le voci su Bernardeschi ed è stato offerto Roberto Pereyra del Watford. Al momento la Roma non ha intenzione di muoversi per avere un vice Zaniolo. L’effetto Zaniolo si riverberà anche per l’attacco ed ora, anche se lo chiedesse, sembra difficile che la dirigenza dia il via libera per Dzeko. La società vuole supportarlo a dovere e per questo in prima fila sembra esserci Kokorin. Guadagna oltre 3 milioni di euro, ma il prezzo del suo cartellino è contenuto. Ufficiali le cessioni di Kolarov e Schick. Da segnalare novità positive entro pochi giorni per quanto riguarda Smalling.