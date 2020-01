Nelle liste Uefa tre sostituzioni: via libera anche a chi ha giocato altrove le coppe

Entro la mezzanotte del 3 febbraio i club impegnati nelle competizioni europee dovranno depositare la lista Uefa. Sarà possibile inserire fino a tre giocatori in più rispetto alla prima parte di stagione. Si tratta di tre cambi senza alcuna limitazione rispetto al passato: sarà anche possibile giocare la stessa coppa con due maglie diverse. La lista prevede 25 slot per giocatori over 21, di cui 17 liberi e i restanti giocatori del vivaio del club o comunque di un club della stessa competizione. Gli under 21 possono essere illimitatamente utilizzabili purchè tesserati per quel club da almeno due stagioni. Lo riporta Il Corriere dello Sport.