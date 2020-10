Riccardo Calafiori è risultato positivo al Covid-19. L’unico tampone ad essere risultato positivo è proprio quello del terzino, rientrato dal ritiro della Nazionale Under 21. Tutti gli altri tamponi dei calciatori della Roma sono risultati negativi. Staff e squadra sono in isolamento a Trigoria e domani potranno regolarmente scendere in campo per il match contro il Benevento.