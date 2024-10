Corriere dello Sport (L. Scalia) – Da riserva della riserva a pilastro della Roma. Evan N’Dicka si è imposto come un difensore imprescindibile negli ingranaggi della difesa giallorossa. Mese dopo mese, partita dopo partita. In un anno solare, infatti, ha fatto passi in avanti enormi, imponendosi come uno dei centrali più affidabili del campionato.

“Pinto mi aveva detto che era stato preso per fare panchina…”, aveva spiegato Mourinho inquadrando l’emergenza che aveva colpito la sua difesa. N’Dicka, quindi, giocava per forza di cose nell’era dello Special One. Con De Rossi ha continuato a scendere in campo da titolare e adesso la questione non si è spostata di una virgola. Con il lancio di Hummels sarà schierato sul centro sinistra, ritornando nella sua posizione naturale.

Foto: [Francesco Pecoraro] via: [Getty Images]