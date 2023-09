“Orgoglioso e felice di aver potuto esordire con una vittoria. Un grande grazie al popolo ivoriano per il sostegno”, con questa frase ad accompagnare un post sul suo profilo ufficiale Instagram, Evan N’Dicka celebra l’esordio con la nazionale ivoriana. Il difensore, arrivato a Roma questa estate, ha giocato con le giovanili della Francia. Ieri ha esordito con una vittoria, per 1-0 sul Lesotho, in un match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.