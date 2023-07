Stando alle ultime del noto esperto di Calciomercato Fabrizio Romano, il Fenerbache è al lavoro per assicurarsi le prestazioni di Cengiz Under. La Roma possiede una percentuale sulla futura rivendita del calciatore del 20% e l’attaccante del Marsiglia sembrerebbe gradire il rientro in Turchia. Le parti cercano un accordo che possa soddisfare entrambe le componenti sia sulla formula che sui costi, con i francesi disposti a lasciarlo andare già dalla sessione di mercato in corso.

Fenerbahçe have contacted Olympique Marseille for Cengiz Ünder. Talks now ongoing about formula and conditions of the deal. 🟡🔵🇹🇷 #Fenerbahçe

OM are prepared to let Ünder leave this summer if their conditions will be matched. pic.twitter.com/gsW1CokWAH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023