L’Algeria di Aouar impegnata nel match contro l’Uganda, vince in casa per 2-1, rimanendo così a comando del proprio girone di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Il neo giallorosso Aouar trova spazio dal 65’ insieme a Mahrez e Bentaleb. Il Prossimo impegno sarà martedì 20 giugno con l’amichevole in casa contro la Tunisia.