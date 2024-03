Edoardo Bove lascia il ritiro dell’Under 21. Il classe 2002 era stato convocato dal ct Nunziata per le sfide contro Lettonia e Turchia del 22 e 26 marzo valide per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno, ma è stato costretto a fare rientro a Roma, a riportarlo è il Corriere dello Sport. Il centrocampista giallorosso ha riportato un piccolo fastidio al piede sinistro come conseguenza di un trauma. Nulla di allarmante, ma si è deciso per il ritorno a casa.