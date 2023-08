Dopo le dimissioni di Roberto Mancini come allenatore della Nazionale, la FIGC sta valutando vari profili per il ruolo di ct. Come riportato da Sky Sport, i candidati per succedere l’ex allenatore di Inter e Manchester City sarebbero Antonio Conte, Luciano Spalletti, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. L’ex numero 16 della Roma, dopo l’esperienza alla Spal, potrebbe tornare in Nazionale dopo il periodo come collaboratore alla spedizione vincente all’Europeo.