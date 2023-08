Come riportato da Filippo Biafora, Matic ha appena lasciato la Capitale per volare in Francia e svolgere le visite mediche con il Rennes. Alla Roma andranno circa 3 milioni di euro. Tiago Pinto lavora per il sostituto, contatti perenni con Paredes in uscita dal Psg, vicino alla Roma con la formula del prestito.