Nazionale, Riccardi e Bouah convocati nell’Under 20

Nell’elenco dei trenta convocati nella Nazionale Under 20 figurano anche Alessio Riccardi e Devid Bouah. I due calciatori, di proprietà della Roma, in prestito rispettivamente al Pescara e al Cosenza, sono stato infatti selezionati da Alberto Bollini per uno stage dal 2 al 4 giugno e che in seguito giocheranno due amichevoli: una contro l’Italia di Roberto Mancini (il 5 giugno alle ore 11), l’altra contro San Marino (il 6 alle ore 18). In questa stagione Riccardi ha disputato 8 partite, mentre Bouah ne ha giocate 11.