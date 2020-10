Stephan El Shaarawy è risultato negativo al tampone di controllo per il Coronavirus. Si trattava dunque di un falso positivo. Il calciatore, ex giallorosso, era risultato positivo ad un tampone con bassa carica, come annunciato dal medico della Nazionale italiana, Andrea Ferretti, alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Olanda. Gli azzurri saranno quindi tutti a disposizione del ct Roberto Mancini.